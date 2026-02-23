Uma adolescente de 15 anos foi sequestrada e agredida após publicar, em rede social, uma foto fazendo um gesto interpretado como sinal de apoio a uma facção criminosa rival no Rio Grande do Sul. Quatro homens, entre 30 e 45 anos, foram presos suspeitos de envolvimento no crime.
Leia mais: Adolescente morto no Ceará fez gesto de facção sem saber, diz pai
De acordo com a Polícia Civil, o sinal feito com as mãos foi entendido por integrantes de um grupo criminoso como provocação em meio à disputa pelo tráfico na região. A jovem foi mantida em cárcere privado, sofreu agressões e precisou passar por cirurgia após ser resgatada. O estado de saúde não foi divulgado.
O caso é investigado pela corporação, que apura se há outros participantes na ação. Segundo o delegado Adriano Nonnenmacher, do Departamento Estadual de Investigações do Narcotráfico (Denarc), símbolos e gestos são utilizados por facções para identificação, propaganda e intimidação, muitas vezes reproduzidos nas redes sociais por pessoas que desconhecem o significado.
Levantamento do Observatório de Segurança aponta duas principais alianças criminosas associadas a esses sinais: “Tudo Dois”, ligada ao Comando Vermelho, e “Tudo Três”, relacionada ao Primeiro Comando da Capital.
Especialistas alertam que adolescentes estão entre os mais vulneráveis à exposição desse tipo de conteúdo e reforçam a importância de denunciar ameaças às autoridades.
Com informações do SBT News