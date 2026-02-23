Uma adolescente de 15 anos foi sequestrada e agredida após publicar, em rede social, uma foto fazendo um gesto interpretado como sinal de apoio a uma facção criminosa rival no Rio Grande do Sul. Quatro homens, entre 30 e 45 anos, foram presos suspeitos de envolvimento no crime.

De acordo com a Polícia Civil, o sinal feito com as mãos foi entendido por integrantes de um grupo criminoso como provocação em meio à disputa pelo tráfico na região. A jovem foi mantida em cárcere privado, sofreu agressões e precisou passar por cirurgia após ser resgatada. O estado de saúde não foi divulgado.