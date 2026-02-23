A 35ª edição do Feirão Limpa Nome da Serasa começa nesta segunda-feira (23) com descontos que podem chegar a 99% para consumidores inadimplentes. O mutirão segue até 1º de abril de 2026 e reúne mais de 2,2 mil empresas parceiras em todo o país.
Segundo a empresa, as condições são as mesmas em todos os canais de atendimento, seja online ou presencial. O feirão ocorre em meio a um cenário de alta inadimplência: o Brasil encerrou 2025 com 81,2 milhões de pessoas negativadas, o equivalente a 49,7% da população adulta.
Durante a ação, é possível negociar dívidas com bancos, financeiras, operadoras de telefonia, varejistas, empresas de energia, universidades e cooperativas de crédito participantes. As parcelas podem começar em R$ 9,90 e há opções de pagamento via boleto, PIX ou cartão. Em alguns casos, o nome pode ser regularizado imediatamente após o pagamento via PIX.
Débitos negativados e até mesmo dívidas com mais de cinco anos podem aparecer com ofertas especiais. Após a quitação, a empresa credora tem até cinco dias úteis para informar a baixa nos cadastros de inadimplência.
Não entram no feirão dívidas protestadas em cartório, débitos ativos com o governo, cheques sem fundo ou casos de falência. Nesses casos, a orientação é procurar diretamente o órgão ou credor responsável.
Antes de fechar acordo, o consumidor pode consultar gratuitamente eventuais pendências por meio do Extrato Serasa, disponível no site e aplicativo.
Feirão Limpa Nome
Período: 23 de fevereiro a 1º de abril de 2026
Descontos: até 99% sobre o valor da dívida
Parcelamento: a partir de R$ 9,90
Canais de negociação:
-
Site e aplicativo da Serasa (Android e iOS)
-
WhatsApp oficial: (11) 99575-2096
Telefone: 3003-6300 (capitais e regiões metropolitanas, de segunda a sexta, das 8h às 20h)
Atendimento em Libras por videochamada (segunda a sexta, das 9h às 18h)
Telefone 0800 591 5161 (de 25 de março a 1º de abril, das 8h às 20h)
Mais de 7 mil agências dos Correios em todo o Brasil
Custo: negociação gratuita
Consulta prévia: Extrato Serasa, disponível online e no aplicativo