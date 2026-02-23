A 35ª edição do Feirão Limpa Nome da Serasa começa nesta segunda-feira (23) com descontos que podem chegar a 99% para consumidores inadimplentes. O mutirão segue até 1º de abril de 2026 e reúne mais de 2,2 mil empresas parceiras em todo o país.

Segundo a empresa, as condições são as mesmas em todos os canais de atendimento, seja online ou presencial. O feirão ocorre em meio a um cenário de alta inadimplência: o Brasil encerrou 2025 com 81,2 milhões de pessoas negativadas, o equivalente a 49,7% da população adulta.

Durante a ação, é possível negociar dívidas com bancos, financeiras, operadoras de telefonia, varejistas, empresas de energia, universidades e cooperativas de crédito participantes. As parcelas podem começar em R$ 9,90 e há opções de pagamento via boleto, PIX ou cartão. Em alguns casos, o nome pode ser regularizado imediatamente após o pagamento via PIX.