A Justiça da Paraíba condenou o influenciador Hytalo Santos e o marido, Israel Vicente, conhecido como Euro, por produção de conteúdo pornográfico envolvendo adolescentes. A sentença foi assinada pelo juiz Antônio Rudimacy Firmino de Sousa, da comarca de Bayeux, na Grande João Pessoa, e divulgada neste domingo (22).

Relembre o caso: Hytalo Santos é denunciado sob acusação de tráfico de pessoas

Hytalo foi sentenciado a 11 anos e 4 meses de prisão. Já Israel Vicente recebeu pena de 8 anos e 10 meses. Além das condenações, a decisão fixou indenização de R$ 500 mil por danos morais e determinou o pagamento de 360 dias-multa para cada um, calculados com base em 1/30 do salário mínimo.