A Justiça da Paraíba condenou o influenciador Hytalo Santos e o marido, Israel Vicente, conhecido como Euro, por produção de conteúdo pornográfico envolvendo adolescentes. A sentença foi assinada pelo juiz Antônio Rudimacy Firmino de Sousa, da comarca de Bayeux, na Grande João Pessoa, e divulgada neste domingo (22).
Relembre o caso: Hytalo Santos é denunciado sob acusação de tráfico de pessoas
Hytalo foi sentenciado a 11 anos e 4 meses de prisão. Já Israel Vicente recebeu pena de 8 anos e 10 meses. Além das condenações, a decisão fixou indenização de R$ 500 mil por danos morais e determinou o pagamento de 360 dias-multa para cada um, calculados com base em 1/30 do salário mínimo.
De acordo com a sentença, os adolescentes eram inseridos em ambiente descrito como semelhante a um “reality show”, com exposição a situações consideradas de risco, fornecimento de bebidas alcoólicas e negligência em relação à alimentação e à frequência escolar. O magistrado apontou que os crimes exploraram a vulnerabilidade das vítimas.
A prisão preventiva foi mantida, sob o entendimento de que permanecem os fundamentos que justificaram a medida. O regime fechado, segundo o juiz, é incompatível com a concessão de liberdade provisória.
O caso também está em análise no Tribunal de Justiça da Paraíba, que julga pedido de habeas corpus. Paralelamente, os dois respondem a processo na Justiça do Trabalho por tráfico de pessoas para exploração sexual e trabalho em condições análogas à escravidão.
A defesa informou que recorrerá e que confia na revisão da decisão pelas instâncias superiores.
Com informações do g1