Um motorista morreu após ter o carro prensado por um caminhão que perdeu os freios na ES-261, na descida da Serra do Limoeiro, zona rural de Itarana, no Noroeste do Espírito Santo. O acidente aconteceu no fim da tarde de sábado (21), entre os quilômetros 43 e 46 da rodovia.

De acordo com a Polícia Militar, o caminhão, carregado de ovos, arrastou o automóvel e o imprensou contra um barranco às margens da pista. O carro ficou totalmente destruído.

O caminhoneiro relatou que percebeu a falha nos freios durante a descida e passou a buzinar para alertar outros condutores. Ele tentou reduzir a velocidade com as marchas e direcionou o veículo para uma entrada de terra à esquerda, a fim de evitar o tombamento, mas acabou atingindo um Chevrolet Onix que seguia no sentido contrário.