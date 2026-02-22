Um homem de 42 anos está desaparecido desde a madrugada deste domingo (22), depois que o carro em que estava foi arrastado pela correnteza ao tentar atravessar uma passagem molhada na zona rural de Porteirinha, no Norte de Minas.

De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais, o veículo tentou cruzar o rio Serra Branca por volta de 1h30, sob forte chuva. O nível da água estava cerca de 50 centímetros acima da estrutura no momento da travessia.

O motorista conseguiu sair do carro, mas o outro ocupante não foi mais visto depois que o veículo foi levado pela força da água. O carro foi localizado fora do leito do rio com auxílio de um trator de um morador, porém a vítima não estava no interior.