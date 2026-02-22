Um homem foi detido na noite de sábado (21) em Esperantina, suspeito de fingir ser delegado da Polícia Civil para intimidar e roubar o celular de um homem de 56 anos. O crime ocorreu na madrugada de 30 de janeiro, no Centro da cidade.

Identificado pelas iniciais F. J. A. da S., conhecido como Júnior, ele era considerado foragido. O comparsa, que teria participado da ação, já havia sido preso no dia 13 de fevereiro.

Segundo o delegado Arão Lobão, da Delegacia de Esperantina, a dupla usou um facão para ameaçar e agredir a vítima, afirmando durante a abordagem que um deles era autoridade policial. Além das ameaças, houve agressão física com a arma branca.