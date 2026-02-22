22 de fevereiro de 2026
ROUBOU E AGREDIU

Suspeito de se passar por delegado é preso 

Por | da Rede Sampi
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação/PC-PI
Identificado pelas iniciais F. J. A. da S., conhecido como Júnior, ele era considerado foragido. O comparsa, que teria participado da ação, já havia sido preso no dia 13 de fevereiro.
Um homem foi detido na noite de sábado (21) em Esperantina, suspeito de fingir ser delegado da Polícia Civil para intimidar e roubar o celular de um homem de 56 anos. O crime ocorreu na madrugada de 30 de janeiro, no Centro da cidade.

Segundo o delegado Arão Lobão, da Delegacia de Esperantina, a dupla usou um facão para ameaçar e agredir a vítima, afirmando durante a abordagem que um deles era autoridade policial. Além das ameaças, houve agressão física com a arma branca.

A Polícia Civil informou que o celular foi recuperado, mas estava sem chip e sem a capa original. Concluído o inquérito, os dois foram indiciados por roubo majorado pelo concurso de pessoas e pelo uso de arma branca.

Com informações do g1 

