PERDAS

Temporal alaga hospital municipal e abrigo de cães; VÍDEO

Por | da Rede Sampi
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução/apag_pv/Instagram
As fortes chuvas que atingiram Poço Verde (SE) neste domingo (22) provocaram alagamentos em ruas, no hospital municipal e em um abrigo de animais da cidade.

Segundo Gabriela Jacó, presidente da Associação de Proteção de Animais Guardiões (Apag), responsável pelo espaço, 36 cães foram impactados pela água. Esta é a quarta vez que o abrigo sofre com inundações.

O prefeito Roberto Correia Santana informou que não há moradores desalojados, mas classificou a situação como preocupante. A Defesa Civil do estado esteve no município para vistoriar as áreas afetadas e orientar medidas emergenciais.

A Secretaria de Estado do Meio Ambiente de Sergipe (Semac) emitiu novo alerta para chuvas moderadas a intensas no sul do estado até segunda-feira (23). A previsão aponta acumulados superiores a 50 milímetros por dia, ventos de 40 a 60 km/h e possibilidade de trovoadas e descargas elétricas. As instabilidades são associadas à atuação de um Vórtice Ciclônico em Altos Níveis (VCAN).

Com informações do g1

