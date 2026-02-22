As fortes chuvas que atingiram Poço Verde (SE) neste domingo (22) provocaram alagamentos em ruas, no hospital municipal e em um abrigo de animais da cidade.

Segundo Gabriela Jacó, presidente da Associação de Proteção de Animais Guardiões (Apag), responsável pelo espaço, 36 cães foram impactados pela água. Esta é a quarta vez que o abrigo sofre com inundações.

O prefeito Roberto Correia Santana informou que não há moradores desalojados, mas classificou a situação como preocupante. A Defesa Civil do estado esteve no município para vistoriar as áreas afetadas e orientar medidas emergenciais.