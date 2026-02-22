Morreu na manhã deste domingo (22), em Goiânia, o jornalista Juscelino Kubitschek Gomes, conhecido como JK, aos 66 anos. A causa da morte não foi informada. Entidades da categoria e autoridades manifestaram pesar pela perda.

Formado pela Universidade Federal de Goiás, ele iniciou a carreira como repórter na antiga TV Goyá, hoje TV Record, e depois integrou a TV Brasil Central, onde atuou também como apresentador.

JK foi secretário de Comunicação da Prefeitura de Goiânia na gestão de Darci Accorsi. A deputada federal Adriana Accorsi lamentou a morte e destacou o carisma e o talento do jornalista.