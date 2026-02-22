Um motorista de caminhão foi detido em flagrante na noite de sábado (21) após beijar à força uma frentista durante o expediente em um posto de combustíveis em Nova Mutum, a 269 quilômetros de Cuiabá (MT).
Conforme registro da Polícia Judiciária Civil de Mato Grosso, o caso aconteceu pouco antes das 21h no Posto 29, no bairro Industrial Sul. A vítima, de 30 anos, relatou que foi agarrada inesperadamente enquanto trabalhava.
Imagens das câmeras de segurança, entregues pelo gerente do estabelecimento aos policiais, mostram o momento em que o homem segura o rosto da funcionária e a beija sem consentimento.
Ao chegarem ao local, os agentes encontraram a mulher bastante abalada. O suspeito, identificado como André Silva Menezes, de 27 anos, estava na área de conveniência e recebeu voz de prisão. Ele foi encaminhado à delegacia e deve responder por importunação sexual, além de assédio sexual, injúria mediante preconceito e perturbação do trabalho ou sossego alheios.
A Polícia Civil solicitou exame de corpo de delito e informou que o inquérito será conduzido pelo Núcleo Especializado de Atendimento à Mulher e Vulneráveis de Nova Mutum.
Com informações do Metrópoles