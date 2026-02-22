Um motorista de caminhão foi detido em flagrante na noite de sábado (21) após beijar à força uma frentista durante o expediente em um posto de combustíveis em Nova Mutum, a 269 quilômetros de Cuiabá (MT).

Conforme registro da Polícia Judiciária Civil de Mato Grosso, o caso aconteceu pouco antes das 21h no Posto 29, no bairro Industrial Sul. A vítima, de 30 anos, relatou que foi agarrada inesperadamente enquanto trabalhava.

Imagens das câmeras de segurança, entregues pelo gerente do estabelecimento aos policiais, mostram o momento em que o homem segura o rosto da funcionária e a beija sem consentimento.