22 de fevereiro de 2026
Brasil alcança seu melhor resultado no bobsled

Reprodução/COB
A participação brasileira no bobsled começou nos Jogos de Inverno de Salt Lake City, nos Estados Unidos, em 2002.
Em sua última prova nesta edição dos Jogos Olímpicos de Inverno de Milão-Cortina, o Brasil conseguiu superar seu melhor resultado olímpico na prova do bobsled "4-man" (com quatro tripulantes) no circuito de concreto congelado do Sliding Centre, em Cortina d'Ampezzo.

O quarteto liderado pelo experiente piloto Edson Bindilatti, 46, encerrou as quatro descidas com o tempo combinado de 3min41s14, ficando na 19ª colocação. Completam o time brasileiro Davidson de Souza, Rafael da Silva e Luis Bacca.

O melhor resultado do país até então havia sido o 20º lugar, em Pequim-2022. A participação brasileira no bobsled começou nos Jogos de Inverno de Salt Lake City, nos Estados Unidos, em 2002.

"A gente ralou bastante para chegar aqui nesses Jogos Olímpicos, e fazer o melhor resultado da história do bobsled para o Brasil é um feito muito grande", afirmou Bindilatti em entrevista ao SporTV após a prova.

"Só temos a evoluir agora. Acredito que esses meninos vão crescer de uma forma grandiosa. E eu quero estar por perto para poder ajudar nessa evolução", acrescentou o piloto baiano, que completou sua sexta participação olímpica em Milão-Cortina.

O ouro ficou com a Alemanha, com o trenó do piloto Johannes Lochner completando as quatro descidas com o tempo de 3min37s57. A prata também foi da Alemanha (3min38s14), com o bronze para a Suíça (3min38s64).

Lochner também já havia ficado com o ouro na disputa com dois tripulantes por trenó. Na disputa do "2-man", no último dia 16, o Brasil encerrou na 24ª colocação em Milão-Cortina, com Edson Bindilatti e Luis Bacca. A dupla também superou a melhor marca do país na prova, que era um 27º lugar, com Bindilatti e Edson Martins, em PyeongChang-2018.

