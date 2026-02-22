Em sua última prova nesta edição dos Jogos Olímpicos de Inverno de Milão-Cortina, o Brasil conseguiu superar seu melhor resultado olímpico na prova do bobsled "4-man" (com quatro tripulantes) no circuito de concreto congelado do Sliding Centre, em Cortina d'Ampezzo.

O quarteto liderado pelo experiente piloto Edson Bindilatti, 46, encerrou as quatro descidas com o tempo combinado de 3min41s14, ficando na 19ª colocação. Completam o time brasileiro Davidson de Souza, Rafael da Silva e Luis Bacca.

O melhor resultado do país até então havia sido o 20º lugar, em Pequim-2022. A participação brasileira no bobsled começou nos Jogos de Inverno de Salt Lake City, nos Estados Unidos, em 2002.