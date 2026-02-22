Policiais civis da DCAV (Delegacia da Criança e do Adolescente Vítima) prenderam nesta sexta-feira (20) o secretário de Habitação, Regularização Fundiária e Interesse Social do município de Petrópolis, na região serrana do Rio de Janeiro (a cerca de 70 km da capital fluminense).

Guilherme Moreira é suspeito de ter praticado crime de estupro de vulnerável contra uma criança de oito anos. Ele foi preso no centro da cidade.

Moreira "nega de forma veemente todos os fatos que lhe são imputados, inexistindo qualquer prova que sustente a acusação de estupro de vulnerável", segundo nota publicada no Instagram pelo escritório Pedro Henrique Leite Advocacia.