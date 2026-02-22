A Corregedoria Nacional de Justiça cobrou, neste sábado (21), explicações sobre o julgamento que absolveu um adulto acusado de estuprar uma menina de 12 anos em 2024. Segundo o órgão, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais e o desembargador Magid Nauef Láuar têm cinco dias para prestar informações sobre o caso.

O corregedor Nacional de Justiça, ministro Mauro Campbell Marques, afirmou que a notícia "indica a ocorrência de fatos que devem ser devidamente esclarecidos". O corregedor decretou sigilo na apuração.

Láuar, da 9ª Câmara Criminal Especializada do TJ mineiro, foi relator do caso julgado no dia 11 deste mês em que o adulto, hoje com 35 anos, acabou sendo absolvido. A Promotoria mineira deve recorrer da decisão.