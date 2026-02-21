Rafaela Sampaio Camorim, conhecida como 'Princesinha do Crime', foi presa na manhã desta sexta-feira (20) por suspeita de furtar farmácias na zona sul da capital paulista. Outras duas pessoas também foram detidas.

Rafaela, 28, foi presa com outra mulher, de 30 anos, e um homem, de 32. Eles são suspeitos de envolvimento em furtos a três farmácias na noite de quinta-feira (19), na rua Sócrates, na zona sul da capital. As duas mulheres eram procuradas pela Justiça.

Os itens furtados, avaliados em mais de R$ 1 mil, foram recuperados. Os produtos foram devolvidos aos representantes dos estabelecimentos. Policiais militares foram acionados e abordaram o homem, que estava em um veículo, além de deterem as duas mulheres ao saírem de uma farmácia. Elas apresentaram nomes falsos, mas foram posteriormente identificadas.