21 de fevereiro de 2026
RIO DE JANEIRO

Queda de asa-delta mata instrutor e turista americana

da Folhapress
| Tempo de leitura: < 1 min
O acidente foi próximo à área de pouso.
O acidente foi próximo à área de pouso.
O acidente foi próximo à área de pouso.

O instrutor Rodolfo Pascoal Ladeira e a passageira americana Jenny Colon Rodriguez morreram após o asa-delta em que estavam cair no mar da praia de São Conrado, na zona sul do Rio, na manhã deste sábado (21).

De acordo com o Corpo de Bombeiros, que atuou na ocorrência, as vítimas receberam os primeiros-socorros ainda na areia. A mulher foi encaminhada em estado grave para o hospital municipal Miguel Couto, mas não resistiu.

Informações preliminares indicam que o homem morto era piloto do asa-delta, e a mulher uma turista.

A operação dos bombeiros teve apoio de aeronaves, motos-aquáticas e ambulâncias da corporação.

