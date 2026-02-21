O instrutor Rodolfo Pascoal Ladeira e a passageira americana Jenny Colon Rodriguez morreram após o asa-delta em que estavam cair no mar da praia de São Conrado, na zona sul do Rio, na manhã deste sábado (21).

De acordo com o Corpo de Bombeiros, que atuou na ocorrência, as vítimas receberam os primeiros-socorros ainda na areia. A mulher foi encaminhada em estado grave para o hospital municipal Miguel Couto, mas não resistiu.

Informações preliminares indicam que o homem morto era piloto do asa-delta, e a mulher uma turista.