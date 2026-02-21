Um homem de 38 anos foi preso em flagrante sob suspeita de ter estuprado um adolescente de 14 anos em um parque aquático de Itupeva, interior de São Paulo, na tarde de quinta-feira (19).

De acordo com o boletim de ocorrência, o suspeito, um analista de recursos humanos, teria praticado sexo oral no adolescente dentro de um banheiro do Wet'n Wild sem consentimento.

A SSP (Secretaria da Segurança Pública) confirmou a prisão e afirmou que todos os detalhes serão preservados por se tratar de um caso envolvendo menor de idade.