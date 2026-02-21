Um incêndio na Brasilândia, zona norte de São Paulo, queimou 40 barracos e deixou ao menos dois feridos na tarde desta sexta-feira (20), segundo o Corpo de Bombeiros. Não há mortos.

Segundo a corporação, as chamas começaram por volta das 18h em uma das moradias, se espalhando rapidamente para as demais nas horas seguintes. O fogo atingiu uma área de 700 m² nas proximidades do número 4.306 da avenida Deputado Cantídio Sampaio.

Trinta agentes em 12 viaturas foram deslocados para o local. Segundo a corporação, um adulto foi socorrido pelo SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) com luxação no tornozelo, e uma criança com intoxicação leve causada pela fumaça.