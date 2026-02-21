21 de fevereiro de 2026
Audiência: Juiz confunde deformidade com riso e repreende mulher

Reprodução de vídeo/Reprodução/Redes sociais via Metrópoles
Segundo laudo apresentado pela defesa, a depoente tem biprotrusão maxilar.

O vídeo de uma audiência realizada na 1ª Vara de Mairiporã (SP), em 2024, ganhou repercussão nesta semana, após o juiz Cristiano Cesar Ceolin questionar se uma testemunha estava rindo durante depoimento por videoconferência.

A depoente, Fátima Francisca do Rosário, de 61 anos, negou estar sorrindo. Segundo laudo apresentado pela defesa, ela tem biprotrusão maxilar, condição que projeta os lábios e pode dar a impressão de sorriso involuntário.

Após a audiência, o magistrado determinou envio do caso à Polícia Civil para apurar possível falso testemunho. O Ministério Público pediu o arquivamento, decisão confirmada em janeiro deste ano.

A defesa solicitou o reconhecimento de suspeição do juiz, alegando postura hostil. Até o momento, o Tribunal de Justiça de São Paulo não se manifestou oficialmente.

*Com informações do Metrópoles

