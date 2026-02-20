Quatro jogadores do Vasco-AC, novo time do goleiro Bruno, estão presos após serem acusados de tentativa de estupro coletivo na última semana. nesta quinta-feira (19), antes do jogo contra o Velo Clube, pela Copa do Brasil, atletas do time exibiram camisas de três deles na entrada em campo.

Erick Serpa, Alex Pires (Lekinho), Matheus Silva e Brian Peixoto estão presos após serem acusados da tentativa de estupro. O caso teria acontecido na sexta-feira passada e está sob cuidados da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (DEAM).

Duas mulheres denunciaram os jogadores. Segundo a Polícia Civil, elas teriam ido ao alojamento do clube para terem relações consensuais com os atletas, mas, após algum tempo, eles passaram a praticar atos sem o consentimento por parte delas.