A CBF voltou a defender Vinicius Júnior no caso da acusação contra Gianluca Prestianni, do Benfica, e enviou cobranças à Uefa e à Fifa. O atacante brasileiro acusou o argentino de racismo durante jogo válido pelos playoffs da Liga dos Campeões, na última terça-feira (17).

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) publicou uma nota nas redes sociais em que afirma ter enviado cartas à Uefa e à Fifa, entidades máximas do futebol europeu e mundial, sobre o caso envolvendo Vini Jr.

Segundo o comunicado, o documento teve a assinatura de Samir Xaud, presidente da CBF, e cobrou as entidades pela responsabilização dos culpados. Vini acusou Prestianni de tê-lo chamado de 'macaco'.