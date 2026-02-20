O técnico do Flamengo, Filipe Luís, classificou como um "caso isolado" o episódio de terça-feira (17) em que o atacante Vinicius Junior acusou o argentino Gianluca Prestianni de chamá-lo de "macaco" durante duelo entre Real Madrid e Benfica pela Champions League, no Estádio da Luz, em Lisboa.

Embora tenha sido a primeira vez que as ofensas tenham partido de um companheiro de profissão, o atacante da seleção brasileira tem convivido nos últimos anos com uma série de ataques racistas de torcedores de outros clubes na Europa.

"Sobre o Vinicius, o que posso dizer é que sempre fui muito bem tratado, eu adoro a Argentina, sempre fui muito feliz aqui, muito bem recebido, sempre como visitante. Mas só tenho boas palavras para a Argentina, e um caso isolado desses não influencia em nada do que penso deste país que é tão lindo", afirmou o treinador após a derrota do Flamengo por 1 a 0 para o Lanús pelo jogo de ida da Recopa no estádio La Fortaleza, em Buenos Aires. O jogo de volta acontece na próxima quinta-feira (26), no Maracanã.