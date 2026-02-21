O São Paulo anunciou a renovação de contrato de Luciano. O novo contrato terá duração até 2028. Haverá, porém, uma cláusula de renovação automática atrelada a metas para 2029.

Em 2028, o atacante precisará entrar em campo por 45 minutos em ao menos 35 jogos para ativar o gatilho. O novo acordo já estava assinado desde a semana passada.

Além da extensão do vínculo, o camisa 10 ganhará uma valorização salarial.