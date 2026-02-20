O Benfica entrou com uma ação no Comitê Disciplinar da Uefa, segundo a imprensa portuguesa, contra Federico Valverde, meia do Real Madrid. A queixa é de conduta violenta em um lance no 2º tempo da partida.

O Benfica espera que a entidade possa tomar uma decisão até o jogo de volta dos playoffs da Liga dos Campeões, segundo os jornais portugueses A Bola e Record noticiaram nesta quinta-feira (19). O Real receberá o time português na próxima quarta-feira, no Santiago Bernabéu.

No lance em questão, Valverde tenta acertar um soco em Samuel Dahl, do Benfica, em uma disputa de bola aos 38 minutos do 2º tempo. O juiz não marcou falta, e o VAR não chegou a chamá-lo para revisão da jogada.