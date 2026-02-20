20 de fevereiro de 2026
UEFA

Benfica apresenta queixa contra meia do Real Madrid por agressão

da Folhapress
| Tempo de leitura: 2 min
Reprodução
Valverde, do Real Madrid, em disputa de bola com Samuel Dahl, do Benfica
Valverde, do Real Madrid, em disputa de bola com Samuel Dahl, do Benfica

O Benfica entrou com uma ação no Comitê Disciplinar da Uefa, segundo a imprensa portuguesa, contra Federico Valverde, meia do Real Madrid. A queixa é de conduta violenta em um lance no 2º tempo da partida.

O Benfica espera que a entidade possa tomar uma decisão até o jogo de volta dos playoffs da Liga dos Campeões, segundo os jornais portugueses A Bola e Record noticiaram nesta quinta-feira (19). O Real receberá o time português na próxima quarta-feira, no Santiago Bernabéu.

No lance em questão, Valverde tenta acertar um soco em Samuel Dahl, do Benfica, em uma disputa de bola aos 38 minutos do 2º tempo. O juiz não marcou falta, e o VAR não chegou a chamá-lo para revisão da jogada.

Expulso no 2º tempo, o técnico do Benfica, José Mourinho, reclamou da arbitragem após a partida. "Tenho 1400 jogos, é simples, ele (François Letexier, árbitro da partida) tinha um papelinho que dizia Carreras, Tchouaméni, Huijsen, se tiverem cartão amarelo não podem jogar. E alguém lhe disse que não podem levar amarelo. A única coisa que lhe disse foi: constatei um fato, depois com a sua arrogância deu-me a expulsão, não há crise", disse.

Vini Jr acusa jogador do Benfica de racismo

No duelo da última terça-feira, disputado no Estádio da Luz, em Lisboa, Vini Jr abriu o placar no início do 2º tempo com um golaço e comemorou dançando na bandeirinha de escanteio. Os torcedores do Benfica jogaram objetos no campo e os jogadores se revoltaram com a atitude.

O árbitro deu um cartão amarelo ao brasileiro, que batia boca com Prestianni. Logo depois, Vini acusou o argentino de racismo.

Nas imagens, é possível ver que Prestianni colocou a camisa na frente da boca durante a discussão. Ao ser xingado, o camisa 7 do Real correu ao juiz.

O árbitro ativou o protocolo de racismo. Ele fez o gesto em forma de "X" com os braços para denunciar o caso ao estádio. A partida ficou paralisada por cerca de 10 minutos e foi retomada sem nenhuma punição.

