A mudança de programação do Rio Open pegou alguns fãs de surpresa e decepcionou os que esperavam ver João Fonseca em quadra na noite desta sexta-feira (20). A semifinal das duplas, torneio em que ele atua ao lado de Marcelo Melo, passou para neste sábado (21).

O jogo contra os alemães Schnaitter e Wallner, originalmente seria o último jogo da quadra 1. Com a alteração de data, passou para a quadra Guga Kuerten, às 14h30. O Rio Open alegou que a mudança foi feita para "uma melhor acomodação do público".

"Ficamos sabendo quando já estávamos vindo para cá. Até estranhamos porque neste sábado (21) seria a final [das duplas]. Vim de Mato Grosso do Sul. Viemos sob o risco, evidentemente. Ficamos felizes e depois tristes. O evento está maravilhoso, mas faltou um detalhe: faltou João Fonseca (risos)", afirma Thyago Ribeiro.