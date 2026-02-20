O Corinthians anunciou nesta sexta-feira (21) a contratação do meia marroquino Zakaria Labyad. O atleta chega ao clube com contrato até o fim da temporada.

O acordo também prevê renovação automática até o final de 2027, caso o atleta cumpra metas esportivas pré-estabelecidas.

O investimento acessível foi uma das principais motivações para a contratação do jogador pelo Timão. Labyad chega sem custos de aquisição, já que estava livre no mercado desde que deixou o Dalian Yingbo, da China.