A Agência Espacial Europeia (ESA, na sigla em inglês) registrou, na última terça-feira (17), um eclipse solar anular, quando a Lua passou diretamente entre o Sol e a Terra. Porém, como o satélite natural estava em um ponto mais distante de sua órbita em relação ao nosso planeta, não foi suficiente para encobrir totalmente o Sol, gerando um efeito de "anel de fogo".

O fenômeno foi registrado pelo imageador em ultravioleta da espaçonave Solar Orbiter, que observa o Sol em comprimentos de onda de 17,4 nanômetros.

Na Terra, a faixa de anularidade passou pela Antártida. Outras regiões, como o extremo sul do Chile e da Argentina e sul da África, observaram o eclipse de forma parcial.