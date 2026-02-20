20 de fevereiro de 2026
SAÚDE

ANS publica indicadores de qualidade de hospitais privados

da Folhapress
| Tempo de leitura: 2 min
Divulgação
Pela primeira vez, a ANS (Agência Nacional de Saúde Suplementar) divulgou para consulta os resultados do Programa de Monitoramento da Qualidade Hospitalar. As informações estão disponíveis no painel de monitoramento.

A plataforma indica os dados do ano-base de 2024 por hospital e permite saber qual enviou todos os indicadores ao longo de um ano.

A participação das instituições é voluntária. Hoje, o programa tem 270 hospitais gerais inscritos, todos com certificação ou acreditação em qualidade em saúde.

O monitoramento iniciou em 2022, com o objetivo de dar transparência e estimular a melhoria da assistência hospitalar.

O Brasil possui cerca de 415 hospitais elegíveis. Em 2024, 216 hospitais se cadastraram no programa, 124 reportaram ao menos um indicador ao longo dos 12 meses e 48 realizaram o envio integral dos parâmetros.

Para a avaliação, são considerados 14 indicadores:

  • proporção de partos vaginais;
  • reinternações em até 30 dias pós alta;
  • parada cardiorrespiratória em unidade de internação;
  • taxa de mortalidade institucional;
  • tempo médio de internação;
  • tempo médio de permanência na emergência;
  • tempo médio de espera na emergência para primeiro atendimento;
  • taxa de início de antibiótico intravenoso profilático;
  • taxa de infecção de sítio cirúrgico;
  • infecção associada ao uso de cateter venoso central em UTI;
  • infecção do trato urinário associada ao uso de cateter vesical de demora em UTI;
  • taxa de profilaxia de tromboembolismo venoso;
  • quedas com dano;
  • evento sentinela.

Segundo texto publicado no portal da ANS, os resultados consideram os hospitais que informaram ao menos um indicador em cada um dos 12 meses de 2024. Para o grupo que enviou todos os indicadores, além do consolidado anual, é possível visualizar a comparação das suas médias com as dos hospitais de mesma complexidade e dos hospitais de excelência, assim considerados pelo Ministério da Saúde.

A agência afirma que investiu em capacitação e verificação dos dados enviados, com oficinas presenciais, webinários, reuniões técnicas e atendimentos individualizados, além de mais de 50 visitas técnicas entre 2024 e 2025, e auditoria em amostra aleatória de 22 hospitais com envio integral dos dados de 2024.

