Pela primeira vez, a ANS (Agência Nacional de Saúde Suplementar) divulgou para consulta os resultados do Programa de Monitoramento da Qualidade Hospitalar. As informações estão disponíveis no painel de monitoramento.

A plataforma indica os dados do ano-base de 2024 por hospital e permite saber qual enviou todos os indicadores ao longo de um ano.

A participação das instituições é voluntária. Hoje, o programa tem 270 hospitais gerais inscritos, todos com certificação ou acreditação em qualidade em saúde.