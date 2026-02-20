Com o sucesso do ensaio de lançamento da Artemis 2, na quinta-feira (19), a Nasa almeja a data de 6 de março para o lançamento real da primeira missão tripulada a se aproximar da Lua em mais de meio século. O anúncio da agência espacial americana ocorreu nesta sexta-feira (20).

Essa primeira janela de lançamento se estende até o dia 11 de março.

Apesar do planejamento para essa data, ainda há trabalhos a serem feitos para o lançamento e mais análises de dados provenientes do ensaio de quinta-feira, disse Lori Glaze, gerente do programa da Nasa da Lua para Marte, durante coletiva de imprensa nesta sexta.