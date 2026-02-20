Virginia Fonseca, 26, desfilou como rainha de bateria da Acadêmicos do Grande Rio e, em justificativa para a retirada de pontos da escola, um dos jurados citou a influenciadora.

O jurado Mateus Dutra retirou um décimo da escola no quesito evolução devido ao espaço vazio que atrapalhou o desempenho de Virginia. O quesito avalia a fluidez, o ritmo e a harmonia da escola. O "claro" (espaço vazio) foi registrado por Mateus aos 47 minutos, entre o tripé 3 e a ala 18. A divulgação detalhada foi feita pela Liesa.

"A escola, apesar de ter desfilado com bastante espontaneidade pela maioria de seus componentes, pecou no subquesito fluência ao abrir um claro aos 47 minutos. OBS: Atentar para o espaço deixado para a rainha de bateria, pois um espaço muito reduzido pode prejudicar a evolução da dança da mesma."