O ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal, determinou a retomada de perícias e depoimentos no Caso Master e restringiu o compartilhamento de dados apenas à equipe formalmente designada para conduzir a apuração, estabelecendo novas regras para o acesso às informações do inquérito,

Na decisão, proferida nesta quinta-feira (19), o magistrado derrubou limitações impostas anteriormente e restabeleceu o que classificou como “fluxo ordinário” das investigações. Ele também fixou que o dever de sigilo se aplica inclusive em relação a superiores hierárquicos que não estejam vinculados diretamente ao caso.