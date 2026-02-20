O ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal, determinou a retomada de perícias e depoimentos no Caso Master e restringiu o compartilhamento de dados apenas à equipe formalmente designada para conduzir a apuração, estabelecendo novas regras para o acesso às informações do inquérito,
Na decisão, proferida nesta quinta-feira (19), o magistrado derrubou limitações impostas anteriormente e restabeleceu o que classificou como “fluxo ordinário” das investigações. Ele também fixou que o dever de sigilo se aplica inclusive em relação a superiores hierárquicos que não estejam vinculados diretamente ao caso.
Com isso, o acesso a dados sensíveis passa a ser limitado a delegados e agentes responsáveis pelo procedimento, excluindo outras áreas administrativas da corporação. Essas estruturas, segundo o despacho, devem apenas fornecer suporte material e humano para o andamento das investigações.
Nos bastidores, a medida é interpretada como forma de reduzir a influência do diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, sobre o caso. A avaliação é que informações relevantes vinham chegando previamente ao comando da instituição.
Rodrigues é considerado próximo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e já foi apontado como possível nome para integrar a Esplanada.
*Com informações do g1