20 de fevereiro de 2026
Portal Sampi

Portal Sampi
Portal Sampi

buscar
escolha outra cidade seta
Siga Sampi nas Redes Sociais | @sampi_noticias
DECISÃO DO RELATOR

Blindagem na PF marca novo rumo no Caso Master

Por | da Rede Sampi
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução/ Carlos Moura/SCO/STF
o acesso a dados sensíveis passa a ser limitado a delegados e agentes responsáveis pelo procedimento.
o acesso a dados sensíveis passa a ser limitado a delegados e agentes responsáveis pelo procedimento.

O ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal, determinou a retomada de perícias e depoimentos no Caso Master e restringiu o compartilhamento de dados apenas à equipe formalmente designada para conduzir a apuração, estabelecendo novas regras para o acesso às informações do inquérito,

Leia mais: Mendonça agenda reunião com a PF para tratar do Caso Master 

Na decisão, proferida nesta quinta-feira (19), o magistrado derrubou limitações impostas anteriormente e restabeleceu o que classificou como “fluxo ordinário” das investigações. Ele também fixou que o dever de sigilo se aplica inclusive em relação a superiores hierárquicos que não estejam vinculados diretamente ao caso.

Com isso, o acesso a dados sensíveis passa a ser limitado a delegados e agentes responsáveis pelo procedimento, excluindo outras áreas administrativas da corporação. Essas estruturas, segundo o despacho, devem apenas fornecer suporte material e humano para o andamento das investigações.

Nos bastidores, a medida é interpretada como forma de reduzir a influência do diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, sobre o caso. A avaliação é que informações relevantes vinham chegando previamente ao comando da instituição.

Rodrigues é considerado próximo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e já foi apontado como possível nome para integrar a Esplanada.

*Com informações do g1

Comentários

Comentários