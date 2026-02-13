Um dia após ser escolhido relator do Caso Master no Supremo Tribunal Federal (STF), o ministro André Mendonça terá reunião nesta sexta-feira (13) com integrantes da Polícia Federal que atuam na investigação. O encontro está previsto para a tarde, e o magistrado deve participar remotamente, a partir de São Paulo.

Além da conversa com os investigadores, o gabinete do ministro também programou uma reunião interna para definir a estratégia de condução do processo.