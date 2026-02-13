Um dia após ser escolhido relator do Caso Master no Supremo Tribunal Federal (STF), o ministro André Mendonça terá reunião nesta sexta-feira (13) com integrantes da Polícia Federal que atuam na investigação. O encontro está previsto para a tarde, e o magistrado deve participar remotamente, a partir de São Paulo.
Leia mais: Mendonça assume relatoria do caso Master após saída de Toffoli
Além da conversa com os investigadores, o gabinete do ministro também programou uma reunião interna para definir a estratégia de condução do processo.
Mendonça foi sorteado para a relatoria na noite de quinta-feira (12), após Dias Toffoli deixar o caso. A indicação do novo relator foi bem recebida pela cúpula da PF. O diretor-geral da corporação, Andrei Rodrigues, afirmou a interlocutores manter boa relação com o ministro.
A saída de Toffoli ocorreu depois que Andrei entregou ao presidente do STF, Edson Fachin, relatório que mencionava o nome do ministro em dados extraídos do celular de Daniel Vorcaro, apontado como dono do Master.
*Com informações do Metrópoles