A empresária Lorena Batista, filha do cantor Amado Batista, morreu aos 46 anos na noite de sexta-feira (13), em Goiânia. A morte foi confirmada pela família e pelo próprio artista nas redes sociais.

Lorena enfrentava um colangiocarcinoma, tipo raro e agressivo de câncer que atinge os canais biliares e pode comprometer o fígado. Ela estava em tratamento médico nos últimos meses.

Discreta, Lorena era a única filha mulher do cantor e levava uma vida longe da exposição pública. Empresária, morava em Goiânia e deixa um filho de apenas 3 anos.