A empresária Lorena Batista, filha do cantor Amado Batista, morreu aos 46 anos na noite de sexta-feira (13), em Goiânia. A morte foi confirmada pela família e pelo próprio artista nas redes sociais.
Lorena enfrentava um colangiocarcinoma, tipo raro e agressivo de câncer que atinge os canais biliares e pode comprometer o fígado. Ela estava em tratamento médico nos últimos meses.
Discreta, Lorena era a única filha mulher do cantor e levava uma vida longe da exposição pública. Empresária, morava em Goiânia e deixa um filho de apenas 3 anos.
Nas redes sociais, Amado Batista publicou uma mensagem de despedida à filha. Em tom de luto, o cantor escreveu: “Minha filha querida, que Deus te receba de braços abertos. Você sempre será parte da minha vida e do meu coração.”
A publicação foi acompanhada por fotos de Lorena e recebeu mensagens de apoio de fãs e amigos do artista.
Amado Batista é um dos nomes mais populares da música romântica brasileira, com carreira iniciada nos anos 1970 e sucessos que atravessaram gerações.