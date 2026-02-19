Carlo Ancelotti, técnico da seleção brasileira, afirmou que deve renovar seu contrato com a CBF por mais quatro anos.

O treinador falou sobre o futuro em entrevista ao programa 'Universo Valdano', do canal Movistar+. Ancelotti demonstrou estar satisfeito com o cargo atual e classificou o desafio na seleção como um trabalho novo do qual gosta muito.

A expectativa é de um longo ciclo à frente da seleção pentacampeã mundial. O italiano indicou que o vínculo com a CBF deve ser estendido para garantir a continuidade do projeto esportivo.