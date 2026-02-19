Um corpo esquartejado e sem cabeça foi encontrado na manhã desta quinta-feira (19) dentro de uma mala preta em um córrego na estrada Ecoturística de Parelheiros, no extremo da sul da capital paulista.

Um operador de retroescavadeira trabalhava em uma obra próxima ao local e viu a mala na água. Em depoimento à Polícia Civil, ele contou que visualizou a bolsa fechada e percebeu que estava vazando um líquido vermelho embaixo, aparentando sangue. Ao lado da mala também havia um pé de chinelo da cor preta.

Ao perceber a chegada de uma viatura da GCM (Guarda Civil Metropolitana), o operador avisou os dois agentes. Segundo o boletim de ocorrência, "a guarnição de fato avistou uma bolsa da cor preta embaixo da ponte. Que a bolsa encontra-se rasgada próximo ao zíper, onde foi possível notar que havia uns embrulhos de sacos plásticos pretos com fitas adesivas, onde em uma parte dos plásticos foi possível notar a presença de corpo humano, não se sabendo qual o sexo, além de haver um par de chinelos".