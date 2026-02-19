A Uefa, entidade máxima do futebol europeu, não entrará no caminho da Fifa na proposta de um Mundial com 48 clubes. O objetivo da Fifa é que a expansão aconteça já em 2029, quando a competição será realizada pela 2ª vez.

Sinal de aproximação entre os presidentes das entidades. Segundo o jornal britânico The Guardian, o apoio à proposta de expansão da Copa do Mundo de Clubes seria um indicativo de que a relação entre Gianni Infantino, da Fifa, e Aleksander Ceferin, da Uefa, estaria mais próxima.

A reaproximação entre Infantino e Ceferin vem após o presidente da Uefa ter deixado um Congresso da Fifa no Paraguai, em maio do ano passado, em protesto ao atraso do dirigente máximo da Fifa.