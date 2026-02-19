19 de fevereiro de 2026
REINO UNIDO

Ex-príncipe Andrew é solto, mas continua sob investigação

Por | da Rede Sampi
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução/7NEWS Australia/Youtube
Andrew Mountbatten-Windsor foi solto sob investigação após ser preso sob suspeita de má conduta em cargo público, informou a Thames Valley Police. Ele deixou uma delegacia em Norfolk no início da noite desta quinta-feira (hora local), horas depois da detenção.

Leia mais: Ex-príncipe Andrew é preso após revelações sobre caso Epstein

Segundo a polícia, o homem “na faixa dos 60 anos” foi liberado enquanto as apurações continuam. As buscas realizadas em Norfolk foram encerradas, enquanto diligências em Berkshire ainda estavam em andamento. Não haverá novos comunicados por ora, acrescentou a corporação.

A prisão foi efetuada após a avaliação de uma denúncia relacionada ao suposto compartilhamento de material confidencial com Jeffrey Epstein. Andrew, que já negou irregularidades, não comentou as alegações recentes.

*Com informações da BBC

