Andrew Mountbatten-Windsor foi solto sob investigação após ser preso sob suspeita de má conduta em cargo público, informou a Thames Valley Police. Ele deixou uma delegacia em Norfolk no início da noite desta quinta-feira (hora local), horas depois da detenção.

Segundo a polícia, o homem “na faixa dos 60 anos” foi liberado enquanto as apurações continuam. As buscas realizadas em Norfolk foram encerradas, enquanto diligências em Berkshire ainda estavam em andamento. Não haverá novos comunicados por ora, acrescentou a corporação.