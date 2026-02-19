Em entrevista ao jornal espanhol El País, o ator Wagner Moura afirmou que teme uma eventual abordagem do Immigration and Customs Enforcement (ICE), ao comentar as políticas migratórias do governo de Donald Trump.

Indicado ao Oscar por “O Agente Secreto”, Moura criticou o que classificou como endurecimento nas ações de controle da imigração e disse que vive-se “um momento muito feio” nos Estados Unidos. Segundo ele, situações de injustiça costumam provocar reação, mas o atual cenário gera receio.