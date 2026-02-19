19 de fevereiro de 2026
CRÍTICA

Wagner Moura: 'Até eu tenho medo de me deparar com o ICE'

Por | da Rede Sampi
| Tempo de leitura: 1 min
Moura criticou o que classificou como endurecimento nas ações de controle da imigração.

Em entrevista ao jornal espanhol El País, o ator Wagner Moura afirmou que teme uma eventual abordagem do Immigration and Customs Enforcement (ICE), ao comentar as políticas migratórias do governo de Donald Trump.

Leia mais: Agente de imigração atira e mata mulher em Minneapolis; VÍDEO

Indicado ao Oscar por “O Agente Secreto”, Moura criticou o que classificou como endurecimento nas ações de controle da imigração e disse que vive-se “um momento muito feio” nos Estados Unidos. Segundo ele, situações de injustiça costumam provocar reação, mas o atual cenário gera receio.

O ator também comparou o ambiente político americano ao que ocorreu no Brasil, citando ataques a artistas, jornalistas e universidades, além do papel das redes sociais no fortalecimento da extrema direita.

*Com informações do g1

