19 de fevereiro de 2026
Portal Sampi

Portal Sampi
Portal Sampi

buscar
escolha outra cidade seta
Siga Sampi nas Redes Sociais | @sampi_noticias
TUDO PELO LIKE

Homem ergue bebê nas Cataratas do Iguaçú para foto arriscada

Por | da Rede Sampi
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução/ Rede Sociais via G1
O adulto segura a criança no ar enquanto uma mulher fotografa a cena.
O adulto segura a criança no ar enquanto uma mulher fotografa a cena.

Imagens que circulam nas redes sociais mostram um homem erguendo um bebê por cima da grade de proteção no mirante da Garganta do Diabo, no lado argentino das Cataratas do Iguaçu. A queda no local é de cerca de 80 metros.

As imagens foram registradas por visitantes do parque e mostram o adulto segurando a criança no ar enquanto uma mulher fotografa a cena. O regulamento do parque proíbe ultrapassar as barreiras de segurança.

A concessionária responsável informou que a atitude pode resultar em advertência, multa ou até expulsão, além de possível proibição de acesso a outros parques nacionais da Argentina, caso os envolvidos sejam identificados.

*Com informações do g1

Comentários

Comentários