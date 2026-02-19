Imagens que circulam nas redes sociais mostram um homem erguendo um bebê por cima da grade de proteção no mirante da Garganta do Diabo, no lado argentino das Cataratas do Iguaçu. A queda no local é de cerca de 80 metros.

As imagens foram registradas por visitantes do parque e mostram o adulto segurando a criança no ar enquanto uma mulher fotografa a cena. O regulamento do parque proíbe ultrapassar as barreiras de segurança.

A concessionária responsável informou que a atitude pode resultar em advertência, multa ou até expulsão, além de possível proibição de acesso a outros parques nacionais da Argentina, caso os envolvidos sejam identificados.