A Polícia Civil divulgou nesta quinta-feira (19) o vídeo que registra o momento em que a corretora Daiane Alves Souza, de 43 anos, é atacada no subsolo do prédio onde morava, em Caldas Novas (GO). As imagens foram recuperadas do celular da vítima, encontrado após 41 dias dentro de uma caixa de esgoto do condomínio.

Na gravação, Daiane aparece indo até os quadros de energia para verificar uma queda de luz. Segundo a investigação, o síndico Cléber Rosa de Oliveira surge de luvas e com o carro posicionado próximo ao local, o que, para a polícia, indica premeditação. Ele confessou o crime após ser preso.

A perícia apontou que a vítima foi morta com dois tiros na cabeça, possivelmente fora do prédio. O corpo foi localizado em uma área de mata a cerca de 15 quilômetros da cidade. O filho do síndico chegou a ser preso por suspeita de ajudar a ocultar provas, mas a polícia descartou participação dele no homicídio.