O paraibano José Wellington Alves de Lima vai acionar a Justiça para pedir até R$ 70 mil por danos morais após passar três dias preso por engano. A defesa informou ao g1 que a ação será movida contra o estado do Rio Grande do Norte.

O mandado de prisão foi expedido pela 14ª Vara Criminal de Natal com dados do paraibano, mas referente a outro homem com o mesmo nome, condenado por roubo e ainda foragido. José Wellington, que não tem antecedentes, foi detido enquanto trabalhava e só deixou a cadeia após reconhecimento do erro e emissão de alvará de soltura.

A defesa afirma que não processará a Justiça da Paraíba, embora considere que houve falha na manutenção da prisão durante audiência de custódia.