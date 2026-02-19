O governo dos Estados Unidos já tem condições militares para atacar o Irã a partir deste fim de semana, mas o presidente Donald Trump ainda não decidiu se autorizará a ofensiva. A informação foi divulgada por fontes ouvidas pela CNN.

Segundo relatos, houve reforço recente de meios aéreos e navais no Oriente Médio. Entre os deslocamentos está o porta-aviões USS Gerald Ford, que pode chegar à região nos próximos dias. Autoridades de segurança nacional se reuniram na Casa Branca para discutir o cenário, enquanto seguem negociações indiretas entre americanos e iranianos em Genebra.

A Casa Branca afirma que a diplomacia é a prioridade, mas mantém a opção militar em análise. Trump, de acordo com fontes, tem consultado aliados e assessores antes de tomar uma decisão final.