Arboleda e Cauly foram as novidades do São Paulo na reapresentação desta quarta-feira (18), no CT da Barra Funda.

A dupla tem liberação para ir a campo no sábado, pelas quartas de final do Campeonato Paulista, contra o Red Bull Bragantino. A bola rola às 18h30 (de Brasília).

Arboleda retornou do Equador nesta segunda-feira, após receber liberação da diretoria para viajar ao país natal por motivos particulares.