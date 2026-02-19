O presidente da Fifa (Federação Internacional de Futebol), Gianni Infantino, lamentou o novo episódio de racismo contra o jogador brasileiro Vinicius Junior.

Durante a partida entre Real Madrid e Benfica pela Champions League, na tarde de terça (17), Vinicius relatou ao árbitro francês François Letexier ter ouvido uma ofensa racista de Gianluca Prestianni, atacante argentino do time rival, que nega as acusações.

"Eu fiquei chocado e entristecido ao ver o suposto incidente de racismo contra Vinicius Júnior", escreveu Infantino em um story em português em sua conta de Instagram. "Não existe absolutamente nenhum espaço para o racismo no nosso esporte e na sociedade -nós precisamos que todas as partes interessadas relevantes tomem providências e responsabilizem os culpados."