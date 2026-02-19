O goleiro Bruno, 41, ex-Flamengo, condenado a 22 anos pelo homicídio triplamente qualificado da modelo Eliza Samudio, ocorrido em 2010, vai voltar à elite do futebol nacional nesta quinta-feira (19). Contratado pelo Vasco-AC, ele fará sua estreia contra o Velo Clube, na Arena da Floresta, às 21h, pela primeira fase da Copa do Brasil.

Nesta quarta, o nome dele foi registrado no BID (Boletim Informativo Diário), da CBF, ganhando condição para atuar pela equipe vascaína.

Será a segunda passagem do jogador pelo futebol acreano. Em 2020, ele defendeu o Rio Branco, pelo qual disputou o segundo turno do Campeonato Acreano de 2020 e também na Série D do Brasileiro.