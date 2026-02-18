A oferta da Inter por André é de 15 milhões de euros (R$ 92,5 milhões). O Timão não aceita vender por essa quantia, mas não encerrou as conversas com o clube italiano.

A diretoria alvinegra estipulou que só abrirá conversas a partir de 20 milhões de euros (R$ 123,4 milhões, na cotação atual) pelo jogador. O clube sequer cogita negociar por valores inferiores.

Além disso, o Corinthians estabeleceu que qualquer liberação só ocorrerá ao fim da temporada sul-americana. Mesmo que a quantia desejada seja paga, o atleta só se apresentaria ao novo clube em janeiro de 2027.Internamente, a avaliação é de que será necessário realizar vendas, mas apenas em condições consideradas ideais. O objetivo é maximizar receitas sem comprometer o desempenho esportivo no segundo semestre.

O próprio executivo de futebol Marcelo Paz afirmou, durante sua apresentação em janeiro, que a meta é concretizar a maior venda da história do clube nesta temporada. A expectativa é mantida nos bastidores corintianos.

Precisamos vender da melhor forma possível e ter reposição. Para ter resultado esportivo, vamos qualificar o elenco, mas, naturalmente, vendas vão ocorrer. Está previsto no orçamento, é preciso vender. Acredito que este ano faremos a maior venda da história do clube.Marcelo Paz