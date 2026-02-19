Uma mulher de 46 anos foi morta dentro de casa em Astolfo Dutra, na Zona da Mata mineira. Segundo a Polícia Militar, o companheiro agrediu a vítima no banheiro, batendo a cabeça dela contra o vaso sanitário até quebrá-lo.

O crime ocorreu na madrugada de terça-feira (17), mas a polícia foi acionada apenas na manhã seguinte. A vítima foi encontrada caída no banheiro. O suspeito fugiu para uma cidade vizinha, mas foi localizado e preso nessa quarta-feira (18).

A motivação do crime ainda não foi informada.