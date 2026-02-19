Um homem de 42 anos e a companheira dele, de 32, foram presos em Ribeirão Preto (SP) suspeitos de tortura com resultado morte contra uma menina de três anos. A criança foi levada já sem vida a uma Unidade de Pronto Atendimento na terça-feira (17).

De acordo com o registro policial, a vítima apresentava hematomas em diferentes estágios, sinais de desnutrição e uma fratura antiga na região do tórax. Uma médica constatou indícios de esganadura e estimou que a morte teria ocorrido horas antes da chegada à unidade.

A criança vivia com o avô, que tinha a guarda, e a companheira. Vizinhos relataram que não viam a pequena havia semanas. Celulares do casal foram apreendidos, e ambos devem responder por tortura com resultado morte.