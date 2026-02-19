Autoridades ucranianas investigam denúncias de tortura envolvendo brasileiros que integram a unidade militar conhecida como Advanced, vinculada ao Exército da Ucrânia. O caso ganhou repercussão após a morte do pernambucano Bruno Gabriel Leal da Silva, de 28 anos, no fim de dezembro em uma base próxima a Kiev.

Segundo relatos obtidos pelo SBT News, testemunhas afirmam que ele foi agredido antes de morrer. O governo ucraniano informou que instaurou procedimento criminal para apurar o caso e também abriu revisão sobre as atividades da unidade.

O brasileiro procurou o serviço consular dias antes, relatando maus-tratos e retenção de passaporte. O Itamaraty orienta que brasileiros não se alistem em exércitos estrangeiros e afirma que presta assistência documental a cidadãos que desejam retornar ao país.