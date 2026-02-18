A Unidos do Viradouro conquistou o título do Carnaval 2026 no Rio de Janeiro com o desfile dedicado ao mestre de bateria Moacyr da Silva Pinto, o Ciça. As informações são do g1.

Leia mais: Mocidade Alegre conquista 13º título do Carnaval de São Paulo

Com o enredo “Pra cima, Ciça!”, a escola de Niterói chegou ao seu quarto campeonato após somar 270 pontos e alcançar nota máxima nos nove quesitos avaliados. Dois 9,9 — em Fantasias e Samba-enredo — foram descartados. A Beija-Flor de Nilópolis terminou em segundo, com 269,9 pontos, mesma pontuação da Vila Isabel, que ficou em terceiro no critério de desempate (Harmonia).