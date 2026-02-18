A Unidos do Viradouro conquistou o título do Carnaval 2026 no Rio de Janeiro com o desfile dedicado ao mestre de bateria Moacyr da Silva Pinto, o Ciça. As informações são do g1.
Com o enredo “Pra cima, Ciça!”, a escola de Niterói chegou ao seu quarto campeonato após somar 270 pontos e alcançar nota máxima nos nove quesitos avaliados. Dois 9,9 — em Fantasias e Samba-enredo — foram descartados. A Beija-Flor de Nilópolis terminou em segundo, com 269,9 pontos, mesma pontuação da Vila Isabel, que ficou em terceiro no critério de desempate (Harmonia).
O desfile, o terceiro da segunda-feira (16), foi marcado por surpresas e forte emoção. Logo na comissão de frente, Ciça apareceu caracterizado e contracenou com sua versão infantil, representada por um menino. Em seguida, participou da encenação sobre sua trajetória no samba, elevado em um tripé cenográfico.
Ao final da apresentação, o mestre simulou mal-estar como parte do espetáculo, deixou a avenida e retornou à concentração de moto para reassumir o comando da bateria. Muitos ritmistas cruzaram a Sapucaí às lágrimas.
A apresentação também reuniu integrantes de outras escolas e mestres de bateria. Outro destaque foi a volta da atriz Juliana Paes como rainha de bateria, 18 anos após sua última participação pela agremiação.
Com o resultado, a Viradouro retorna ao topo dois anos depois do último título, conquistado em 2024. A Acadêmicos de Niterói foi rebaixada para a Série Ouro.