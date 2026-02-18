O ator norte-americano Tom Noonan morreu aos 74 anos. A informação foi confirmada pelo diretor Fred Dekker, que trabalhou com ele no longa The Monster Squad. As informações são do The Guardian.

Conhecido por colaborações com o cineasta Michael Mann, Noonan marcou carreira ao interpretar o serial killer Francis Dolarhyde em Manhunter e ao integrar o elenco de Heat. Ele também atuou em produções como RoboCop 2, Heaven's Gate e Anomalisa.