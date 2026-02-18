O ator norte-americano Tom Noonan morreu aos 74 anos. A informação foi confirmada pelo diretor Fred Dekker, que trabalhou com ele no longa The Monster Squad. As informações são do The Guardian.
Conhecido por colaborações com o cineasta Michael Mann, Noonan marcou carreira ao interpretar o serial killer Francis Dolarhyde em Manhunter e ao integrar o elenco de Heat. Ele também atuou em produções como RoboCop 2, Heaven's Gate e Anomalisa.
No teatro, iniciou a trajetória no circuito off-Broadway e participou da montagem original de “Buried Child”, de Sam Shepard. Além de ator, também escreveu, dirigiu e estrelou What Happened Was..., vencedor do Grande Prêmio do Júri no Festival de Sundance em 1994.
Na televisão, esteve em séries como The X-Files, The Leftovers e The Blacklist. Seu último trabalho relevante no cinema foi em Wonderstruck.