O crescimento das vendas por meio de marketplaces como Mercado Livre, Shopee e Amazon trouxe inúmeras oportunidades para empresas e empreendedores. Ao mesmo tempo, aumentaram os casos de anúncios removidos, contas suspensas e notificações por suposta violação de direitos de terceiros, especialmente relacionadas ao uso de marcas.

Esse tipo de situação costuma gerar insegurança, sobretudo porque muitos vendedores acreditam estar atuando de forma regular. O produto é original, foi adquirido de fornecedor conhecido e sempre foi comercializado sem problemas. Ainda assim, o anúncio é retirado do ar.

Na maioria dos casos, o ponto central da discussão está na marca utilizada no anúncio.